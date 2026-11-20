В Правдинском районе 34-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлёкшем его смерть. Уголовное дело направлено на рассмотрение по существу после утверждения обвинительного заключения прокурором района.



По версии следствия, инцидент произошёл 22 декабря 2025 года во время совместного употребления спиртного. Между обвиняемым и его 64-летним знакомым произошёл конфликт. Мужчина схватил потерпевшего за одежду и с силой бросил его на пол головой вниз.



В результате падения пожилой мужчина получил тяжёлые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти пострадавшего не удалось: он скончался от полученных повреждений.



Действия 34-летнего жителя квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Прокурор Правдинского района утвердил обвинительное заключение, после чего материалы уголовного дела направили в суд. Теперь обстоятельства произошедшего и степень ответственности обвиняемого предстоит оценить в ходе судебного разбирательства. Вину мужчины должен установить суд.