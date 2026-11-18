Прокуратура Черняховска контролирует расследование уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере. По предварительным данным, в октябре 2026 года в районе поселка Перелесное на территории Черняховского лесничества были незаконно спилены 17 деревьев разных пород. Ущерб от произошедшего превысил 2,8 миллиона рублей.



Прокуратура города признала законным возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.



В ходе расследования правоохранительные органы установили предполагаемую причастность к преступлению 34-летнего местного жителя. Его действия проверяются в рамках уголовного производства. В целях обеспечения возможного возмещения причиненного ущерба на имущество мужчины наложили арест.



Под арест попали в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете, и транспортные средства. Такая мера позволяет сохранить имущество на время расследования и обеспечить возможность исполнения судебного решения в случае установления вины и взыскания ущерба.



Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере относится к уголовно наказуемым деяниям. В данном случае речь идет о повреждении лесного фонда на территории Черняховского лесничества, где, согласно предварительным данным, было уничтожено 17 деревьев.



Прокуратура города продолжает следить за ходом расследования и его результатами. Обстоятельства произошедшего, а также роль подозреваемого предстоит окончательно установить в рамках уголовного дела.