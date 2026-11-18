

Прокуратура признала законным возбуждение дела по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта норма предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное нарушение.



Инцидент произошел 12 ноября 2026 года в дневное время. По информации надзорного ведомства, женщина передвигалась на автомобиле Infiniti по улицам Калининграда, находясь в состоянии опьянения. Ее остановили и задержали сотрудники Госавтоинспекции.



С учетом позиции прокуратуры транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку. Эта мера принята в рамках уголовного дела. Автомобиль может иметь значение для дальнейшего производства, а его изъятие также связано с предусмотренными законом мерами в отношении имущества обвиняемой.



Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения после привлечения к административной ответственности влечет уголовную ответственность. В данном случае правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства поездки и проверить собранные материалы.