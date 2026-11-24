Специалисты кардиоцентра в посёлке Родники Калининградской области прооперировали 44-летнюю жительницу Ростовской области. Для женщины, воспитывающей двоих детей, это вмешательство стало уже шестой операцией на сердце. Врачи заменили ей клапан и обновили систему кардиостимулятора. Операция прошла без осложнений, сейчас пациентка находится дома.



У женщины врождённый порок сердца. В возрасте 21 года ей имплантировали механический протез клапана. Позже из-за возникших осложнений потребовалась установка электрокардиостимулятора. Состояние пациентки продолжало требовать медицинского наблюдения и неоднократных вмешательств.



Одним из наиболее серьёзных эпизодов стал тромбоз клапанного протеза, произошедший спустя три месяца после родов. Тогда женщине потребовалась срочная помощь ростовских врачей. Медики провели операцию и экстренно восстановили сердечный ритм. Впоследствии пациентке ещё дважды меняли электрокардиостимулятор.



В 2026 году очередное обследование показало, что установленная конструкция работает с повышенной нагрузкой. Ростовские специалисты направили женщину в кардиоцентр Калининградской области, расположенный в Родниках. Местные хирурги изучили медицинскую историю и особенности клинического случая, после чего приняли решение о госпитализации.



Во время операции врачи заменили клапан и обновили систему кардиостимулятора. По информации регионального правительства, вмешательство прошло успешно, осложнений не возникло. После завершения лечения пациентку выписали, и сейчас она находится дома.



Случай потребовал от медиков учёта всей предшествующей истории лечения: врождённого порока сердца, установленного в молодости механического клапана, перенесённого тромбоза и нескольких замен стимулятора. Проведённая в Калининградской области операция стала для 44-летней женщины шестой по счёту.