Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости рассмотреть возможность введения обязательных платежей за медицинское страхование для граждан, которые официально не трудоустроены, но пользуются услугами системы здравоохранения. Эту тему она вновь подняла во время обсуждения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год. По мнению спикера Совфеда, часть трудоспособных граждан должна самостоятельно участвовать в финансировании своего медицинского страхования.



Матвиенко подчеркнула, что к возможным изменениям необходимо подходить взвешенно, не затрагивая тех, за кого государство обязано платить страховые взносы. В эту категорию входят дети, пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью и граждане, которые не могут работать по объективным причинам. Их обеспечение медицинским страхованием, по словам председателя Совета Федерации, должно оставаться ответственностью государства.



При этом Матвиенко обратила внимание на расходы региональных бюджетов. По ее словам, на платежи за неработающее население приходится около 1 триллиона 313 миллиардов рублей из средств системы ОМС. Именно региональные бюджеты перечисляют эти средства за граждан, не занятых в официальной трудовой деятельности.



Отдельно спикер Совфеда выделила трудоспособных людей, которые, как она считает, фактически работают, имеют достаток, но не участвуют в финансировании медицинского страхования через официальные взносы. Для этой категории Матвиенко предложила рассмотреть введение условного платежа. По ее замыслу, на первом этапе он мог бы быть частичным и позволил бы таким гражданам вносить хотя бы определенную сумму за медицинское страхование.



Председатель Совета Федерации уточнила, что вопрос уже обсуждается с правительством Москвы. При этом конкретные параметры возможного платежа, круг граждан, которых он может затронуть, и сроки принятия решения пока не определены.