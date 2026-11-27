Врачи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Калининграде успешно оказали высокотехнологичную помощь 70-летней пациентке с осложнениями желчнокаменной болезни. Женщина заметила, что у нее пожелтела кожа, и вызвала скорую помощь. Бригада доставила ее в ГКБСМП, где после осмотра хирурга пациентку госпитализировали в хирургическое отделение. На первый взгляд симптоматика, в частности активное пожелтение кожных покровов, указывала на проблемы с желчным пузырем и, как вариант, наличие в нем камней. Однако этот орган у пенсионерки был удален уже несколько лет назад, а значит, причина недомогания крылась в другом – врачи заподозрили закупорку желчных протоков.

Дальнейшее обследование с помощью гастроскопии и МРТ подтвердило догадку. Общий желчный проток, диаметр которого в здоровом состоянии составляет от 6 до 8 мм и который обеспечивает транспорт желчи от печени до кишечника для переваривания пищи, практически на всем протяжении оказался заполнен плотными образованиями – камнями, или конкрементами. Путь для оттока желчи был почти перекрыт, что и вызывало желтуху. Для удаления конкрементов специалисты выбрали щадящий высокотехнологичный метод и провели операцию через рот, без разрезов на животе. Сначала под наркозом через ротовую полость пациентки в рабочую зону медики провели специальный эндоскоп. После чего в желчный проток было введено контрастное вещество, чтобы с помощью рентгена определить точное расположение в нем камней. Следующим этапом стало рассечение мышечного клапана, регулирующего поступление желчи в кишечник, и создание таким образом доступа для эндоскопа и последующего извлечения камней. Благодаря такому подходу минимизируется хирургическая травма, на теле не остается послеоперационного рубца, а процесс реабилитации пациента проходит гораздо быстрее. Немаловажно и косметическое преимущество: отсутствие внешних последствий вмешательства благотворно отражается на психологическом благополучии человека и служит дополнительным ресурсом для последующего выздоровления.

По словам заведующего эндоскопическим отделением, врача-эндоскописта Олега Назарова, конкременты захватывались специальной эндоскопической корзинкой – устройством в виде проволочного каркаса, который в сложенном виде проходит через канал эндоскопа, а в рабочем состоянии раскрывается в виде объемной формы, охватывая нужный объект, и удалялись из протока один за другим. «Камни были размером от 6 до 12 мм и расположены весьма близко друг к другу. Последнее создавало риск того, что корзинка эндоскопа захватит две или три штуки сразу, что сильно увеличит ее в объеме, тогда извлечь плотные образования из узкого протока будет весьма проблематично. Поэтому мы с предельной осторожностью раскрывали корзинку и удаляли камни строго по одному. Каково же было наше с коллегами удивление, когда мы насчитали целых 13 штук. Работаю уже 21 год, но чтобы в одном случае такое количество солидных по размеру камней – подобное в моей практике встречалось крайне редко», – поделился Олег Назаров.

После завершения процедуры врачи повторно проверили состояние протока: оставшихся камней обнаружено не было, а отток желчи у пациентки полностью восстановился. В настоящий момент калининградка находится дома, ей даны рекомендации по дальнейшему наблюдению. Отметим, что развитие высокотехнологичной медицинской помощи в регионе продолжается, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Подобные операции через естественные отверстия без разрезов становятся все более доступными для жителей области, что позволяет сокращать сроки госпитализации и снижать нагрузку на хирургические стационары, а пациентам – быстрее возвращаться к привычной жизни.