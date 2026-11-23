В администрации Советска наградили организаторов и партнёров проекта «ВотКакиеПироги», который стал одним из главных событий юбилейного Дня города. Руководителям и участникам инициативы вручили сертификаты и медали «Книги рекордов России». Праздничное мероприятие было приурочено к 80-летию Калининградской области, а его центральным угощением стал гигантский вишнёвый пирог, приготовленный сотрудниками предприятия «Русский хлеб».



Идея собрать жителей за одним большим столом принадлежала участникам проекта «МедиаСтанция» — отраслевой коммуникационно-образовательной инициативы госкорпорации «Росатом». Награды вручал глава Советска Аркадий Данилов. Сертификаты и медали получили городская администрация, АО «Производственное предприятие «Русский хлеб» и филиал концерна «Росэнергоатом» — «Дирекция Балтийской АЭС». Предприятие «Русский хлеб» представлял генеральный директор Кирилл Самарев, дирекцию — Сергей Сухов.



Отдельные благодарности за творческую работу получили представители Дирекции Балтийской АЭС Инна Морева и Елена Давыдова. Также отметили ресторанных экспертов региона Лилит Кирокосян и Владимира Булгакова, участвовавших в подготовке проекта.



На встрече организаторы и участники напомнили, что главная ценность подобных инициатив заключается не только в достижении рекорда. Совместное приготовление и дегустация большого пирога помогли объединить людей разных возрастов и профессий. Угощение стало символом общности и дружбы жителей, а сам праздник — возможностью почувствовать себя частью одного большого городского события.



Продолжением проекта стала работа над первой кулинарной книгой Советска. Во время церемонии в администрации вновь собирали рецепты и истории горожан, которые войдут в это издание. Организаторы рассчитывают, что книга сохранит гастрономические традиции и личные воспоминания жителей, а проект «ВотКакиеПироги» получит дальнейшее развитие благодаря новым рецептам, участникам и совместным мероприятиям.



Юбилейный День города собрал более 15 тысяч человек. Многие гости смогли попробовать большой вишнёвый пирог и разделить праздничное угощение с другими горожанами. При этом десерт передали и тем, кто не смог прийти на центральную площадь: часть пирога отправили в социальные учреждения Советска, а также участникам специальной военной операции, проходившим реабилитацию в Калининграде. Таким образом, организаторы постарались распространить атмосферу общего праздника за пределы главной городской площадки.