В музее «Янтарная палата» в поселке Янтарном посетители могут увидеть необычную находку — доисторического таракана, сохранившегося в балтийском янтаре. Возраст древнего насекомого оценивается примерно в 40 миллионов лет. Камень с уникальным включением обнаружили в июне прошлого года в Приморском карьере Янтарного комбината.



Останки древних организмов, заключенные в янтарь, называют инклюзами. Такие природные включения позволяют рассмотреть представителей древней фауны, которые сохранились внутри смолы на протяжении миллионов лет. Благодаря этому янтарь представляет интерес не только как поделочный камень, но и как источник сведений о жизни на Земле в далеком прошлом.



Найденный в Приморском карьере камень с тараканом сначала планировали выставить на аукцион. Однако из-за уникальности находки было принято решение не продавать ее, а оставить в музейной коллекции Янтарного комбината. Теперь инклюз доступен для осмотра всем желающим.



Экспонат дает возможность увидеть насекомое, жившее задолго до появления современного человека. При этом сам древний организм сохранился в янтаре в виде природного включения, благодаря чему его можно рассмотреть непосредственно внутри камня.



Подобные находки представляют особую ценность для изучения древних экосистем. Янтарь способен сохранять мелкие организмы и отдельные детали их строения, которые в иных условиях могли бы не дойти до наших дней. Поэтому каждый такой инклюз становится своеобразным свидетельством жизни, существовавшей на территории региона миллионы лет назад.



Теперь редкий камень с доисторическим тараканом находится в экспозиции музея «Янтарная палата» в Янтарном и стал доступен для посетителей.