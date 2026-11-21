В рамках четвёртого фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике» в Калининграде представят «Вечер Пушкинских балетов». Спектакль состоится 28 декабря в 19:00 на сцене Калининградского драматического театра. Программу подготовил санкт-петербургский театр балета «Сен-Мишель», объединивший в одном вечере три одноактные постановки по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина.



Главный балетмейстер театра Михаил Венщиков создал три хореографические композиции, обращённые к поэтическому и прозаическому наследию русского классика.

Зрителям представят балет по мотивам романтической поэмы «Метель», сцены из повести «Капитанская дочка», а также драматическую композицию бала, в которой переплетаются судьбы Татьяны, Гремина и Онегина.



Музыкальную основу постановки по «Капитанской дочке» составят произведения Франца Шуберта. Для композиции, посвящённой героям «Евгения Онегина», выбрана музыка финского композитора Яна Сибелиуса. В ней образы Татьяны, Гремина и Онегина соединяются в роковой треугольник, а центральным эпизодом становится бал.



Организаторы называют выступление петербургского коллектива особенным подарком для жителей и гостей Калининграда, которым близко творчество Пушкина. Зрителям предложат увидеть знакомые литературные сюжеты в сценическом воплощении средствами балетного искусства.



Продажи билетов на «Вечер Пушкинских балетов» откроются в понедельник, 23 ноября, в 13:00. Представление пройдёт в рамках четвёртого фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике». Мероприятие организуют при поддержке правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области, а также АНО «Фестивальная дирекция».



Фестиваль объединяет события в разных направлениях искусства и становится частью культурной программы зимних праздников в регионе.