В арт-пространстве «Ворота» в Калининграде открылась выставка «Люди и судьбы: калининградское время». В экспозицию вошли 22 портрета жителей области, чьи биографии отражают разные этапы становления и развития региона. Проект приурочили к 80-летию Калининградской области и организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Инициатором выставки выступил издательский дом «Медиасфера». Авторы проекта решили рассказать историю области через судьбы конкретных людей, которые участвовали в ее развитии, сохраняли традиции и создавали новые предприятия, культурные и общественные инициативы.



На портретах представлены первые переселенцы, приехавшие в регион после окончания Великой Отечественной войны, представители трудовых династий, предприниматели и деятели культуры. Их жизненный путь позволяет увидеть историю области не только через официальные события и даты, но и через личный опыт нескольких поколений жителей.



Каждую работу дополняет QR-код. Посетители могут отсканировать его с помощью смартфона и перейти к видеоролику, в котором рассказывается полная история человека, изображенного на портрете. Таким образом, выставка объединяет традиционный художественный формат с цифровыми материалами и дает возможность подробнее познакомиться с героями проекта.



Экспозиция стала частью мероприятий, посвященных юбилею региона. В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования. За это время территория прошла большой путь развития, а судьбы ее жителей стали важной частью общей истории.



Выставка будет открыта для посетителей до 18 декабря. Увидеть портреты можно в арт-пространстве «Ворота» по адресу: Литовский Вал, 61. После завершения работы экспозиции картины передадут людям, которые стали участниками проекта и героями представленных историй.