Школьник из Пионерского Дмитрий Ермоленко одержал победу в региональном конкурсе «Юнармеец года». Он занял первое место в общем зачёте и получил звание «Лидер Юнармии». За победу боролись представители движения из разных муниципалитетов Калининградской области, а финал состязания объединил 12 наиболее успешных участников.



Всего на региональный конкурс заявились 80 юнармейцев. Отбор проходил в несколько этапов и продолжался два месяца. За это время участникам предстояло продемонстрировать не только знания и подготовку, но и творческие способности, умение выступать перед аудиторией и находить решения интеллектуальных задач. Жюри оценивало творческие номера ребят, а также результаты выполнения интеллектуальных заданий.



По итогам общего зачёта второе место разделили две представительницы Калининграда. Это Анжелика Киреева, ученица гимназии № 40 имени Ю. А. Гагарина, и Арина Войтович из школы № 19. Третью строчку заняли также два участника: Лев Кузьменко из калининградской школы № 48 и Алина Диль, представляющая школу № 3 имени Героя России В. С. Паламарчука в Гусеве.



Помимо основного рейтинга, участники конкурса соревновались за победу в девяти отдельных номинациях. Они позволили оценить различные стороны деятельности юнармейцев и выявить ребят, проявивших себя в конкретных направлениях.



Региональный конкурс стал площадкой, где школьники смогли показать свои способности, знания и активность в движении. Победа Дмитрия Ермоленко принесла Пионерскому первое место в общем зачёте, а звание «Лидер Юнармии» стало главным результатом двухмесячного состязания.