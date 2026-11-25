Проектную документацию на консервацию кирхи 1735 года в поселке Зеленополье Гурьевского района одобрила государственная экспертиза. Объект культурного наследия регионального значения получил положительное заключение 24 ноября 2026 года. Сведения о документе в тот же день внесли в Государственный информационный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.



Положительное заключение выдало государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Речь идет именно о проекте консервации исторического здания, а не о завершении реставрационных работ. Полученное одобрение подтверждает прохождение проектной документацией государственной экспертизы.



Застройщиком объекта выступает ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Это же учреждение выполняет функции технического заказчика и подготовило проектную документацию. Таким образом, работа над проектом была сосредоточена в профильной региональной организации, занимающейся сохранением исторического наследия.



Кирха расположена в поселке Зеленополье и известна как бывшая церковь прусского поселка Борхерсдорф. Здание датируется 1735 годом и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его история связана с довоенным периодом и архитектурным наследием Восточной Пруссии.



Одна из наиболее примечательных особенностей кирхи — мозаика «Сеятель», размещенная на здании. Она была создана в 1930 году немецким художником Фрицем Бурманном. Мозаичное изображение придает сооружению особую историко-художественную ценность и делает его заметным памятником среди сохранившихся объектов старой церковной архитектуры региона.



Положительное заключение экспертизы стало важным этапом подготовки к консервации здания. Само по себе оно не означает, что работы уже начались или завершились, однако проектная документация получила необходимое одобрение. Кирха в Зеленополье остается объектом регионального наследия, сохранение которого требует специальных мер.