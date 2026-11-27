Музей Мирового океана в Калининграде открыл все свои экспозиции. Последними начали работу «Лаборатория Воды и Воздуха» и «Лаборатория Космоса и Земли». Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона посетил музей и отметил масштаб созданного пространства.



В «Лаборатории Воды и Воздуха» посетителям предлагают познакомиться с атмосферой как с воздушным океаном и увидеть, как она постоянно взаимодействует с Мировым океаном. Экспозиция предполагает не только наблюдение за представленными явлениями, но и возможность самостоятельно проверить их на опыте.



Вторая площадка посвящена истории Земли — от Большого взрыва до современности. В «Лаборатории Космоса и Земли» представлены подлинные метеориты и горные породы, а также карты и приборы, которыми пользуются морские геологи. Посетители смогут узнать, как возникают полярные сияния, чем метеор отличается от метеорита и какие природные богатства находятся на океанском дне. Кроме того, теперь в музее работает планетарий.



Беспрозванных назвал открытие всех пространств масштабным проектом, который удалось реализовать при поддержке президента России. Губернатор поблагодарил директора музея Светлану Сивкову и весь коллектив за проделанную работу, а также призвал жителей и гостей региона посетить обновленные экспозиции.



Во время визита глава области встретился с калининградскими блогерами и участниками блог-тура, организованного проектом «ШУМ». По словам губернатора, представители блог-сообщества пообщались с ним и познакомились с музейными пространствами. В дальнейшем они планируют рассказать о посещении в своих социальных сетях.