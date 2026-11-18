Региональное управление Россельхознадзора выявило нарушения при продаже рыбной продукции в магазине Советска. Индивидуальный предприниматель реализовывал мороженую рыбу, морепродукты и готовую рыбную продукцию без необходимых ветеринарных документов, а на части товаров отсутствовала обязательная маркировка. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.



Нарушения обнаружили во время внепланового инспекционного визита, который состоялся 11 ноября 2026 года. Специалисты проверили морозильные лари и холодильники торговой точки. В них находилась мороженая рыба, готовая рыбная продукция и морепродукты, поступившие без оформленных ветеринарных сопроводительных документов в компоненте «Меркурий».



Кроме того, инспекторы обратили внимание на слабосоленую сельдь и кильку, расфасованные в пластиковые ведра. На этих товарах не было маркировочных этикеток. Из-за отсутствия информации покупатели и контролирующие органы не могли установить дату производства, срок годности, зону вылова и изготовителя продукции.



В Россельхознадзоре отметили, что выявленные нарушения указывают на оборот продукции неизвестного происхождения. Отсутствие ветеринарных документов не позволяет подтвердить безопасность сырья, а отсутствие маркировки нарушает прослеживаемость товаров.



По итогам проверки 13 ноября предпринимателю выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, ведомство принимает меры для привлечения владельца торговой точки к административной ответственности.