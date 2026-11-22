В Калининградской области аттестацию прошли 611 экскурсоводов. По данным регионального министерства контроля (надзора), благодаря проверкам и совместной работе с правоохранительными органами число гидов, работающих без необходимых документов, заметно сократилось. Об опыте региона глава ведомства Николай Терехов рассказал на всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске.



По словам Терехова, в начале 2025 года около 70% экскурсоводов, которых можно было встретить на улицах Калининграда, не имели аттестации. Сейчас подобные случаи стали единичными, а встретить неаттестованного гида на популярных туристических маршрутах — большая редкость.



Для повышения качества услуг в туристической сфере министерство взаимодействует с МВД и регулярно проводит рейды. В период высокого туристического сезона контроль усиливают. В ведомстве считают, что аттестация помогает повысить профессиональный уровень экскурсоводов и обеспечить соблюдение установленных требований при проведении экскурсий.



Проверяют не только наличие аттестации, но и соблюдение правил использования удостоверения. Карточка экскурсовода во время работы должна находиться на видном месте, чтобы ее могли увидеть туристы и представители контролирующих органов.



Кроме того, специалисты министерства проверяют территориальность аттестации. При подаче заявления сами экскурсоводы указывают муниципальные образования Калининградской области, в которых планируют работать. Соответственно, проверяющие могут выяснить, соответствует ли территория проведения экскурсии указанным в документах условиям.



В региональном министерстве подчеркивают, что контроль направлен на повышение качества туристических услуг. Представленный в Хабаровске опыт Калининградской области показывает, как регулярные проверки и взаимодействие с правоохранительными органами помогают сократить число гидов, работающих без аттестации.