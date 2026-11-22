Эквадор стал крупнейшим поставщиком морепродуктов в Калининградскую область в ноябре 2026 года. С начала месяца из этой страны в регион ввезли 1,1 тысячи тонн креветок. Всего за этот период область получила более 1,5 тысячи тонн морепродуктов из пяти государств. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.



Помимо Эквадора, крупные партии продукции поступили из Вьетнама, Индии и Аргентины. В частности, вьетнамские поставки составили 125,5 тонны, индийские — около 118 тонн, аргентинские — 70 тонн. Таким образом, наибольший объем среди перечисленных поставщиков пришелся на эквадорскую продукцию.



Отдельно в статистике ведомства указаны поставки из Чили. Оттуда в Калининградскую область ввезли свыше 130 тонн мяса мидий. В отличие от других названных партий, речь идет не о креветках, а о другом виде морепродуктов.



По данным Россельхознадзора, общий объем ввоза с начала ноября превысил 1,5 тысячи тонн. Эквадор обеспечил основную часть поставок, заметно опередив остальные страны по объему продукции. Представленные ведомством цифры охватывают импорт за ноябрь на момент публикации и не означают итоговых показателей за весь месяц.