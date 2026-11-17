Трое жителей Калининградской области 16 ноября лишились в общей сложности 8 млн 183 тысяч рублей после общения с телефонными мошенниками. Злоумышленники использовали разные схемы обмана: обещали защитить деньги от незаконных операций, угрожали уголовной ответственностью и предлагали помощь в подборе и доставке автомобиля.



Самую крупную сумму потеряла жительница Черняховска. Мошенники убедили женщину, что ей грозит ответственность за якобы финансирование вооруженных сил иностранного государства. Под предлогом предотвращения уголовного преследования злоумышленники похитили у нее 4 млн рублей.



Еще одним потерпевшим стал пенсионер из Гурьевска. Ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками Федерального казначейства. Они заявили, что для сохранения сбережений необходимо перевести их на так называемый безопасный счет. Мужчина поверил собеседникам и лишился 2 млн рублей.



Третьей жертвой обмана стал предприниматель из Калининграда. Злоумышленники предложили ему услуги по подбору и доставке автомобиля. Под этим предлогом они получили от мужчины более 2,1 млн рублей.



Таким образом, за один день трое жителей региона перечислили мошенникам свыше 8,1 млн рублей. Во всех случаях злоумышленники использовали доверие потерпевших и убедительные предлоги, чтобы добиться перевода крупных сумм.