Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода произошло 20 ноября около 17:24 в поселке Янтарном. По предварительным данным, водитель Volkswagen 1970 года рождения совершил наезд на женщину 1966 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате столкновения пешеход получила телесные повреждения. Сведения о характере травм, а также о том, потребовалась ли женщине госпитализация, пока не приводятся.



После происшествия сотрудники Госавтоинспекции приступили к необходимым процессуальным мероприятиям. Специалистам предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошел наезд, установить действия водителя и пешехода перед столкновением, а также определить причины случившегося.



Проверка должна установить все детали аварии. При этом опубликованная информация является предварительной и сама по себе не свидетельствует о виновности кого-либо из участников ДТП. Окончательное решение и правовую оценку произошедшему дадут по результатам проверки.