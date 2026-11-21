ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 20 ноября около 16:44 на улице Советской, 10, в поселке Взморье. По предварительным данным, водитель Volkswagen 1990 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota под управлением автомобилиста 1992 года рождения.



В результате аварии пострадал пассажир Volkswagen 1954 года рождения. Он получил телесные повреждения. Информация о характере травм и необходимости госпитализации в сообщении Госавтоинспекции не уточняется.



На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства столкновения и выяснить причины, по которым водитель Volkswagen оказался на встречной полосе.



В настоящее время сведения о ДТП носят предварительный характер. Они не определяют степень ответственности участников аварии. Окончательная юридическая оценка их действий будет дана после завершения проверки и установления всех обстоятельств произошедшего.