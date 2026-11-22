Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 ноября около 15:46 на улице Чекистов, 11, в Калининграде. По предварительным данным, водитель BMW 1976 года рождения, двигаясь задним ходом по дворовой территории, совершил наезд на пешехода 1982 года рождения.



В результате происшествия женщина получила телесные повреждения. Информация о характере травм и о том, потребовалась ли пострадавшей госпитализация, пока не сообщается.



На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе выяснить, как именно водитель двигался по дворовой территории и при каких условиях произошел наезд.



Проверка также должна определить причины происшествия и дать оценку действиям участников. В Госавтоинспекции подчеркивают, что опубликованные сведения носят предварительный информационный характер и не устанавливают степень виновности водителя или пешехода. Окончательное решение будет принято после завершения проверки.