В результате происшествия женщина получила телесные повреждения. Информация о характере травм и о том, потребовалась ли пострадавшей госпитализация, пока не сообщается.
На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе выяснить, как именно водитель двигался по дворовой территории и при каких условиях произошел наезд.
Проверка также должна определить причины происшествия и дать оценку действиям участников. В Госавтоинспекции подчеркивают, что опубликованные сведения носят предварительный информационный характер и не устанавливают степень виновности водителя или пешехода. Окончательное решение будет принято после завершения проверки.