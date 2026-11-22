Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 22 ноября на автодороге Калининград — Знаменск — Озёрск — Гусев — Добровольск — Неман. По предварительным данным Госавтоинспекции, около 06:30 на 176-м километре трассы 25-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением на закруглении дороги, в результате чего машина съехала в придорожный кювет. Мужчина погиб на месте, его пассажирку доставили в медицинское учреждение.



Авария произошла на участке дороги с левосторонним закруглением. Согласно предварительной информации, водитель выбрал скорость, не соответствовавшую дорожным условиям, после чего автомобиль ушёл в кювет слева по ходу движения. Другие подробности происшествия на момент публикации не сообщались.



В результате ДТП водитель Mercedes получил смертельные травмы. Пассажирка 1998 года рождения выжила, однако ей потребовалась медицинская помощь. Её направили в больницу. Информация о характере полученных женщиной травм и её состоянии не приводится.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они проводят необходимые процессуальные мероприятия, устанавливают полную картину случившегося, а также выясняют причины и обстоятельства аварии. Предварительная версия о неправильно выбранной скорости пока не является окончательным выводом проверки.



В ведомстве отдельно подчеркнули, что опубликованные сведения носят информационный характер и не определяют степень виновности участников дорожного движения. Окончательная оценка произошедшему будет дана после завершения проверки и изучения всех обстоятельств. До этого момента данные о механизме аварии следует считать предварительными.