В Калининграде 25-летнего местного жителя приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за вандализм и склонение к потреблению наркотиков. По данным прокуратуры, мужчина нанес на стену многоквартирного дома изображение логотипа интернет-площадки по продаже запрещенных веществ, рассчитывая побудить других людей к их приобретению.



Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Московского района Калининграда. Обстоятельства произошедшего установили в ходе судебного разбирательства.



Согласно материалам дела, преступление было совершено в ночь на 13 мая 2025 года. Подсудимый нанес краской на здание многоквартирного дома в Калининграде изображение логотипа интернет-площадки, специализирующейся на продаже наркотиков.



Как установил суд, целью нанесения изображения было побудить других лиц к приобретению наркотических средств. Таким образом, действия мужчины были квалифицированы не только как вандализм, но и как склонение к потреблению наркотиков.



С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил калининградцу наказание в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.



Приговор вынесен по итогам рассмотрения уголовного дела. В прокуратуре Московского района сообщили о поддержании государственного обвинения и результате судебного разбирательства.