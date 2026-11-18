Специалисты калининградской Больницы скорой медицинской помощи провели сложную операцию 77-летней женщине с новообразованием почки, которое проросло в крупный кровеносный сосуд. Опухоль достигала примерно восьми сантиметров в диаметре, а состояние пациентки осложнял тромб, почти перекрывший вену.



Перед хирургическим вмешательством врачи выполнили подготовительный этап. Рентгенхирурги провели эмболизацию вены — процедуру, при которой с помощью специального материала перекрывают кровоток. Это позволило подготовить пациентку к дальнейшей операции с учетом особенностей выявленной патологии.



Затем к работе приступила бригада урологов. Медики удалили пораженную почку, извлекли тромб из вены, а также удалили надпочечник, поскольку новообразование проросло и в эту область.



Операция потребовала участия специалистов разных направлений и нескольких последовательных этапов. Врачи сначала выполнили эндоваскулярное вмешательство, а затем провели основное хирургическое лечение, устранив пораженный орган и осложнение в виде тромба.