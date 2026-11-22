В Калининградской областной научной библиотеке 20 ноября презентовали мультимедийный проект «История края — история России. 80 лет Калининградской области». Новый интерактивный ресурс объединяет архивные документы, фотографии, видео, аудиорассказы и сферические панорамы. С его помощью можно совершить виртуальное путешествие по всем 22 муниципальным образованиям региона и проследить историю области с 1945 года до наших дней.



Проект рассказывает о людях, которые после Великой Отечественной войны приехали в самый западный регион страны из разных уголков Советского Союза. Они восстанавливали разрушенные города и поселения, строили дома и предприятия, открывали школы и учреждения культуры. История каждого муниципалитета представлена через судьбы первых переселенцев, трудовые достижения нескольких поколений и события, повлиявшие на развитие Калининградской области.



Директор научной библиотеки Елена Кошемчук отметила, что при создании ресурса было важно не просто собрать исторические сведения, а сделать их доступными в разных форматах. По ее словам, проект позволит не только изучать документы, но и увидеть, услышать и почувствовать, как формировался регион. Познакомиться с его историей теперь можно будет из любой точки мира.



Интерактивная карта охватывает все 22 муниципальных образования области. Пользователи могут самостоятельно выбирать города и поселки, узнавать об их основании, развитии промышленности, образования и культуры. Предусмотрено два режима работы: свободное изучение материалов и видеоэкскурсия с голосовым сопровождением.



За семь месяцев работы над проектом специалисты сформировали масштабный цифровой архив. В него вошли 474 сферические панорамы, 774 исторические фотографии, 85 видеосюжетов, 22 аудиорассказа о муниципалитетах и около 30 музыкальных композиций. Съемочная экспедиция охватила 22 города и 15 поселков Калининградской области. Ее участники преодолели более двух тысяч километров.



Главный менеджер отдела поддержки проектной деятельности департамента медиакоммуникаций и проектной деятельности Российской государственной библиотеки Дарья Герасимова подчеркнула, что современные библиотеки становятся не только местами хранения книг, но и центрами работы с исторической памятью и цифровыми ресурсами. Она отметила, что федеральная поддержка помогла калининградской библиотеке развить собственную инициативу и представить результаты исследовательской работы широкой аудитории.



Над содержательной частью проекта работали сотрудники Калининградской областной научной библиотеки: они собирали, изучали и систематизировали исторические материалы. Техническую реализацию обеспечили специалисты компании «Триаксес Лайн». Заместитель начальника департамента развития культуры регионального министерства по культуре и туризму Ирина Горшкова назвала проект долгосрочным вложением в краеведение и историческую память. По ее словам, его можно масштабировать и развивать в дальнейшем.



Создать мультимедийный ресурс удалось благодаря победе областной научной библиотеки во Всероссийском конкурсе среди библиотек на выявление лучших практик в рамках национального проекта «Семья» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На реализацию инициативы учреждение получило субсидию в размере 3,041 млн рублей. Из них 2,950 млн рублей поступили из федерального бюджета, еще 91,237 тысячи рублей — из регионального.