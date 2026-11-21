Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием и напомнил о его роли в возрождении православия в регионе. По словам главы области, важной вехой стало восстановление в 1985 году первого православного храма — церкви святителя Николая Чудотворца. В честь юбилея предстоятеля Русской православной церкви в Калининградском историко-художественном музее открыли выставку, посвященную его служению на Калининградской земле.



Беспрозванных отметил, что многие жители региона помнят Кирилла еще в период, когда он был митрополитом. Он служил в первых восстановленных храмах и участвовал в работе по расширению православной церковной жизни в области. Губернатор пожелал патриарху здоровья и сил, подчеркнув значение его вклада в развитие региона.



По приведенным главой области данным, за 40 лет в Калининградской области открыли более 200 храмов и часовен, три монастыря, православные детские сады и гимназию. Опыт региона, как отметил Беспрозванных, стал примером для многих других епархий. Восстановление церковной инфраструктуры он назвал частью истории современной Калининградской области.



Выставку «Патриарх Кирилл: 40 лет служения на Калининградской земле» губернатор открыл вместе с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей. Экспозиция рассказывает о четырех десятилетиях церковной жизни региона и деятельности патриарха на Калининградской земле.



В нее вошли более 150 фотографий калининградских авторов, а также редкие архивные документы. Посетители смогут увидеть материалы, связанные с восстановлением православных храмов и развитием церковной жизни в области. Беспрозванных пригласил жителей и гостей региона посетить выставку, назвав ее частью истории края.