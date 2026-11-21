На базе Детской библиотеки имени Г. Х. Андерсена в Калининграде начал работу детский культурно-просветительский центр «Исследователь». Это первый подобный центр в городе. Пространство рассчитано на детей от 9 до 14 лет и создано в рамках национального проекта «Семья» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Об открытии сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



Для занятий и самостоятельного знакомства с наукой в центре оборудовали специальные рабочие места. В распоряжении ребят — световые столы, научные наборы, телескопы и микроскопы. Кроме того, книжный фонд библиотеки пополнился более чем 650 новыми изданиями. Среди них энциклопедии, фантастическая литература и научно-популярные журналы.



Работа «Исследователя» будет строиться вокруг нескольких направлений. Детям предлагают изучать космос и освоение Вселенной, природу и родной край, цифровую безопасность и современные технологии. Организаторы рассчитывают, что занятия помогут школьникам заинтересоваться наукой, научиться исследовать окружающий мир и применять полученные знания на практике.



Посещать центр дети смогут вместе с родителями. Таким образом, новое пространство рассчитано не только на самостоятельную работу юных читателей, но и на совместное участие взрослых в образовательных и познавательных занятиях. В администрации города рассчитывают, что центр станет местом, где школьники смогут расширять кругозор и пробовать себя в исследовательской деятельности.



На создание и обновление пространства направили средства федерального, регионального и городского бюджетов. Помимо оснащения центра, в библиотеке отремонтировали читальный зал и фойе. Обновление затронуло не только оборудование для занятий, но и помещения, которыми пользуются посетители библиотеки.



Детский культурно-просветительский центр «Исследователь» расположен по адресу: Калининград, улица Грига, 10, в здании Детской библиотеки имени Г. Х. Андерсена. Елена Дятлова пригласила юных калининградцев и их родителей познакомиться с новым пространство