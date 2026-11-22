С 23 декабря 2026 года по 9 января 2027 года в Калининградской области пройдет фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике». В течение двух с половиной недель Калининград и Светлогорск станут площадками для театральных постановок, концертов, кинопоказов, балетных спектаклей и детских программ. В этом сезоне значительная часть событий будет связана с 80-летием Калининградской области и историей региона.



Как отметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак, за три предыдущих сезона фестиваль объединил более 20 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции набрали свыше 80 тысяч просмотров. В юбилейный год организаторы решили сделать центральной темой преемственность поколений и развитие области. В программу включили события, посвященные становлению региона, первым переселенцам, его культурному наследию и традициям.



Открытие состоится 23 декабря на острове Канта. В этот день зрителям представят музыкальную сказку-путешествие «Янтарное сердце: 80 огней Балтики», рассчитанную на детей и родителей. Постановка объединит образы современного Калининграда, его историю и культурные традиции разных эпох. Показы запланированы с 23 по 29 декабря, для посещения потребуется предварительная регистрация.



24 декабря в Кафедральном соборе на острове Канта пройдет мультимедийная арт-опера «Ожившие полотна: опера в красках». Оперные произведения прозвучат в сопровождении рояля, а на экранах будут представлены анимационные версии известных художественных полотен. В постановке примут участие солисты Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а также солист Большого театра России Александр Миминошвили, выступающий в бас-баритоновом диапазоне.



28 декабря в Калининградском областном драматическом театре состоится «Вечер Пушкинских балетов» театра «Сен-Мишель». В программу войдут три одноактных спектакля по мотивам произведений Александра Пушкина: «Метель», «Капитанская дочка» и «Онегин».



В январе культурная программа продолжится в кинотеатре «Заря». Там организуют цикл кинопоказов и встреч с актерами. В афише заявлены фильмы «Мы с дедушкой», «Кавказская пленница», «Феодосийская сказка» и «Буратино». Гостями фестиваля станут Юрий Назаров, Любовь Толкалина, Наталья Варлей, Светлана Немоляева и Полина Лазарева. Вместе с киноведом Андреем Апостоловым они представят картины и обсудят их со зрителями.



7 января, в праздник Рождества, в Калининградской областной филармонии выступит хор Детской школы искусств имени П. И. Чайковского. В концерте также примет участие органистка Анна Юсупова.



На следующий день, 8 января, в театре эстрады «Янтарь-холл» покажут музыкально-театральную программу «И снова будет весна!». В спектакле-посвящении актрисе Любови Орловой выступят актриса театра и кино Олеся Судзиловская и Калининградский симфонический оркестр под управлением дирижера Ксении Жарко.



Завершится фестиваль 9 января камерной поэтической концертной программой Родиона Газманова. Ее представят в концертном зале «Универсал».