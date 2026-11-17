В Калининграде получил положительное заключение негосударственной экспертизы проект строительства многоквартирного жилого комплекса на улице Псковской. Застройщиком выступает компания, входящая в петербургскую группу «Трест» Беслана Берсирова. Сведения о заключении внесли в государственную информационную систему ЕГРЗ 16 ноября 2026 года.



Проект предусматривает возведение жилых домов со встроенными административными и торговыми помещениями, а также подземными автостоянками. Положительное заключение выдало калининградское ООО «Проэксперт».



Строительство планируется на земельном участке с кадастровым номером 39:15:120715:4. Его площадь составляет 1,52 гектара, разрешенное использование — среднеэтажная жилая застройка. Участок находится в частной собственности, кадастровая стоимость земли оценивается в 45,69 млн рублей.



Застройщиком указано ООО «Специализированный застройщик «Никинвест-Строй», входящее в холдинг «Трест». Проектную документацию подготовили компании ООО «Энергия» и ООО «Балтситисервис».



На улице Псковской группа компаний «Трест» уже реализует другой жилой проект — комплекс «Дом на Красной». Он состоит из двух десятиэтажных корпусов. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, общая площадь комплекса составляет 23,18 тысячи квадратных метров. Здесь предусмотрено 427 квартир, средняя площадь которых — 54,3 квадратного метра.



Средняя цена квадратного метра в «Доме на Красной» составляет 155,42 тысячи рублей. Распроданность квартир достигла 60%, а обеспеченность машиноместами составляет 27%.



Помимо проектов на Псковской улице, холдинг «Трест» выступает застройщиком жилого комплекса «Альпы» на улице Маршала Борзова в Калининграде, ЖК «РиверПарк» в Гурьевске, а также гостинично-апартаментного комплекса в Пионерском.



Получение положительного заключения экспертизы означает, что проектная документация нового комплекса на Псковской прошла необходимую проверку. При этом информация о сроках начала строительства и параметрах будущих домов в представленных сведениях не приводится.