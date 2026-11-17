

Рейтинг основан на бронированиях жилья для парных путешествий в ноябре. Калининград оказался в первой десятке направлений, которые выбирают туристы для совместного отдыха. При этом стоимость одной ночи в городе оказалась ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, занявших первые две строчки списка.



Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. На город пришлось 14% бронирований для поездок парами. Средняя цена ночи там составила 3 450 рублей, а путешественники в среднем останавливались на четыре ночи.



Второе место заняла Москва с долей 12%. Проживание в столице обходилось в среднем в 4 752 рубля за ночь, однако поездки туда были короче: в среднем туристы бронировали жилье на две ночи.



Третью позицию получил Сочи, на который пришлось 5% парных бронирований. Средняя стоимость ночи на курорте составила 2 728 рублей, а продолжительность отдыха достигала шести ночей.



Калининград с показателями 3 224 рубля за ночь и пяти ночей проживания расположился на восьмой строчке. Таким образом, город вошел в десятку востребованных вариантов для совместных поездок в ноябре. Результаты исследования отражают предпочтения пользователей сервиса бронирования и позволяют оценить спрос на туристические направления в этот период.