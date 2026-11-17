Большинство жителей Калининградской области одобряют инициативу засчитывать продолжительное время в пути до работы в рабочее время или компенсировать его. Такую позицию выразили 76% участников опроса сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованного 17 ноября.



Предложение касается сотрудников, которые тратят на дорогу до места работы более полутора часов в одну сторону. Согласно инициативе, такое время предлагается либо включать в рабочий день, либо отдельно компенсировать.



В Калининградской области 42% опрошенных считают, что работодатели должны оплачивать время, проведенное в пути. Еще 34% выступают за то, чтобы дорога продолжительностью свыше 1,5 часа считалась частью рабочего времени. Таким образом, суммарно инициативу поддерживают более трех четвертей респондентов. Против высказались 12% участников исследования.



При этом у предложения есть как сторонники, так и критики. Некоторые поддерживающие идею жители опасаются, что после ее принятия работодатели могут начать учитывать место проживания соискателей при отборе кандидатов. Это, по их мнению, способно осложнить трудоустройство людей, живущих далеко от офиса или предприятия.



Противники инициативы обращают внимание на то, что место работы человек выбирает самостоятельно. Кроме того, они сомневаются, насколько реально организовать точный учет времени, затрачиваемого каждым сотрудником на дорогу. В качестве альтернативы предлагаются удаленный формат занятости или гибридный график, позволяющий сократить количество поездок.



Опрос SuperJob проводился с 22 по 29 октября 2026 года. Его результаты показывают, что идея компенсации длительных поездок на работу находит широкую поддержку среди жителей региона, хотя вопросы практической реализации такого подхода остаются предметом дискуссии.