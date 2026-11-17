Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в пособничестве приготовлению к террористическому акту. По версии следствия, осенью 2025 года он фотографировал и снимал на видео объекты в городе Светлом по заданию неизвестного пользователя мессенджера, а затем передал ему собранные материалы за 50 долларов.



Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года Л., находясь в Калининградской области, получил через мессенджер задание от неустановленного лица. Следствие полагает, что после этого он решил принять участие в пособничестве приготовлению к совершению террористического акта.



Для выполнения поручения мужчина провел разведку объектов на территории Светлого. Он осуществлял их фото- и видеофиксацию, а полученные материалы отправил заказчику через мессенджер. За эту работу, согласно материалам следствия, Л. получил денежное вознаграждение в размере 50 долларов США.



Преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Калининградской области. 12 ноября 2026 года мужчину задержали по подозрению в совершении указанного преступления, после чего ему предъявили обвинение.



Следователь обратился в Центральный районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В обоснование просьбы он указал, что Л. обвиняется в особо тяжком преступлении террористической направленности, за которое предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.



Кроме того, следствие обратило внимание на отсутствие у обвиняемого официального источника дохода. По мнению следователя, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов расследования и суда, уничтожить следы преступления или оказать давление на свидетелей. При этом учитывались тяжесть предъявленного обвинения и возможное суровое наказание.



Суд согласился с доводами следствия и постановил заключить Л. под стражу до 12 января 2027 года. Обвинение предъявлено по части 5 статьи 33, части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ — пособничество приготовлению к террористическому акту.



Постановление суда пока не вступило в законную силу. Обстоятельства дела и предъявленное обвинение подлежат дальнейшему рассмотрению в установленном законом порядке.