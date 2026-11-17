Прокуратура Гурьевского района Калининградской области предупредила жителей об основных признаках мошеннических интернет-магазинов. Злоумышленники создают поддельные сайты и используют привлекательные предложения, чтобы заставить покупателей перевести деньги или передать личные данные. Ведомство призывает внимательно проверять продавцов перед оформлением заказа и оплатой.



Один из наиболее распространенных тревожных сигналов — слишком низкая цена. Если товар предлагают значительно дешевле, чем в других магазинах, а убедительного объяснения такой скидки нет, покупателю стоит насторожиться. По данным прокуратуры, мошенники нередко используют заниженную стоимость, чтобы привлечь внимание и побудить человека как можно быстрее совершить покупку.



Еще один прием — искусственное ограничение времени. Сообщения вроде «Оплатите прямо сейчас, через 10 минут цена изменится» или предупреждения о том, что остались последние несколько товаров, рассчитаны на эмоциональную реакцию. В результате человек может поторопиться с оплатой и не проверить надежность продавца.



Особое внимание следует уделять адресу сайта. Подозрительным может быть доменное имя, которое отличается от официального адреса известного магазина или содержит необычные символы. Такие страницы могут оказаться фишинговыми ресурсами, предназначенными для получения личных и платежных данных пользователей.



Насторожить должна и просьба перейти для оформления заказа из официального интернет-магазина в мессенджер или социальную сеть. Если продавец настаивает на таком способе общения и предлагает провести оплату вне сайта, прокуратура рекомендует отказаться от подобных условий.