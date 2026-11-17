Один из наиболее распространенных тревожных сигналов — слишком низкая цена. Если товар предлагают значительно дешевле, чем в других магазинах, а убедительного объяснения такой скидки нет, покупателю стоит насторожиться. По данным прокуратуры, мошенники нередко используют заниженную стоимость, чтобы привлечь внимание и побудить человека как можно быстрее совершить покупку.
Еще один прием — искусственное ограничение времени. Сообщения вроде «Оплатите прямо сейчас, через 10 минут цена изменится» или предупреждения о том, что остались последние несколько товаров, рассчитаны на эмоциональную реакцию. В результате человек может поторопиться с оплатой и не проверить надежность продавца.
Особое внимание следует уделять адресу сайта. Подозрительным может быть доменное имя, которое отличается от официального адреса известного магазина или содержит необычные символы. Такие страницы могут оказаться фишинговыми ресурсами, предназначенными для получения личных и платежных данных пользователей.
Насторожить должна и просьба перейти для оформления заказа из официального интернет-магазина в мессенджер или социальную сеть. Если продавец настаивает на таком способе общения и предлагает провести оплату вне сайта, прокуратура рекомендует отказаться от подобных условий.
Отдельный риск представляет требование перевести деньги непосредственно на банковскую карту физического лица. Такой способ оплаты не дает покупателю привычных гарантий взаимодействия с магазином и может быть частью мошеннической схемы.
Наконец, проверять стоит и отзывы о продавце. Если все комментарии исключительно положительные, написаны похожими фразами или выглядят однотипно, они могут быть поддельными. В реальных отзывах обычно встречаются разные оценки и описания как достоинств, так и недостатков товара или обслуживания.
В прокуратуре Гурьевского района призвали жителей не поддаваться на срочные предложения и не переводить деньги, пока не проверены сайт, продавец и условия покупки. Сочетание нескольких перечисленных признаков должно стать поводом отказаться от сделки и поискать более надежный магазин.