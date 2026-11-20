В Светлом суд вынес приговор по уголовному делу о хищении имущества предприятия на сумму более 500 тысяч рублей. С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры города мужчине назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Как установил суд, преступление было совершено в июле 2024 года на территории Светлого. Подсудимый похитил имущество предприятия, в том числе строительный инструмент и кабель.



По материалам дела, мужчина действовал не один: он и его соучастники срезали с дорогостоящего оборудования более 80 видов кабеля. В результате оборудование было приведено в негодность. Общая стоимость похищенного имущества превысила 500 тысяч рублей.



Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Светлого. Суд учёл позицию прокурора при назначении наказания и признал необходимым отправить мужчину в исправительную колонию строгого режима на девять лет.



Приговор вынесен по итогам рассмотрения уголовного дела о хищении имущества предприятия. Подробности о личности осуждённого и возможном возмещении причинённого ущерба в сообщении прокуратуры не приводятся.